Marianella: “Conosco Simeone, so che vorrebbe allenare l’Inter. Ora Atletico più sexy”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato in vista di Inter-Atletico Madrid di domani: “Inter tra le grandissime d’Europa? Sì, dopo due eventi: il cambiamento pratico di Inzaghi con la finale straordinaria dell’anno scorso, che avrebbe meritato di vincere; e il cambiamento di dimensione, in Italia e in Europa. Secondo posto nel girone? Una leggerezza secondo me fin qui, nel cammino dei nerazzurri. Inter-Atletico? Sfida tosta con buona mentalità, due grandi allenatori. Con l’Atletico sai che devi sempre faticare. Un giorno ti dico che Simeone sognerebbe di allenare l’Inter, conoscendolo lo posso dire. Ora cerca un gioco più sexy possiamo dire, è sempre stata tosta e pratica, ora cerca un altro tipo di gioco”, le sue dichiarazioni.