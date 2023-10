Marino: “Scommesse, bisogna rieducare questi ragazzi. L’immagine del calcio ne esce macchiata”

Per Fagioli e compagnia si parla di pene esemplari: è la strada giusta? — «Il primo obiettivo deve essere recuperare e rieducare questi ragazzi. A Bergamo, per esempio, trovai terreno fertile con Masiello che fu favorevole all’idea di andare per le comunità presenti sul territorio impegnandosi nel sociale. E, dopo la squalifica per calcio scommesse (2 anni e 5 mesi, ndr), è tornato a giocare a ottimi livelli. Il modo migliore per evitare tutto questo è prevenirlo».

Marino, lei ha vissuto in prima persona l’ultimo grande scandalo legato al calcio scommesse. Che aria tira stavolta? — «Fare pronostici mi risulta difficile, ma indubbiamente non ne esce bene né l’immagine del calcio, né quella dei calciatori. Al momento, e mi auguro resti così, non mi sembra che questi ragazzi si siano messi in affari con la malavita per condizionare i risultati delle partite. E le sanzioni, che ci saranno, da parte della Federcalcio devono essere graduate in modo corretto».

(Fonte: Tuttosport)

