Marocchi: “Inter-Napoli può essere stata la partita scudetto”. E poi si complimenta con Darmian

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato così di Inter-Napoli:

“Questa è stata una notte di una grande partita, potrebbe essere la gara dello scudetto. Una partita non bellissima ma abituiamoci ai ritmi bassi. Il risultato è il risultato e nel calcio è la cosa che conta. Questa è una partita della quale conta solo il risultato. Quando arrivi a questi scontri diretti, anche se il migliore in campo è il tuo portiere, c’è poco da fare. Dietro a questo risultato c’è l’emotività, il nervosismo si percepiva in campo”.

COMPLIMENTO A DARMIAN – Marocchi, con Darmian in collegamento, si complimenta: “Quando ti hanno chiamato, penso ti avranno detto di fare la riserva di un altro (Hakimi, ndr). Io penso che ne giocherai tante”.