Inter, Marocchi: “Lukaku grande giocatore, però per valutarlo in pieno dobbiamo sommare…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Inter. Giancarlo Marocchi parla di Romelu Lukaku. Questo il commento dell’ex giocatore: “Lukaku è un grande giocatore, però per valutarlo in pieno dobbiamo sommare i suoi gol a quelli di Lautaro, dividere per due e quello è il valore della coppia. Eriksen mezzala? Sì, ma Antonio è questo, prendere o lasciare. Deve essere tutto funzionale per la squadra e deve essere una orchestra. Se io prendessi il suo posto in panchina, Eriksen lo metterei subito in campo“.

(Sky Sport)