GdS – Infortunati Inter, no rischi con Frattesi e Sensi. Probabile che Cuadrado…

Le condizioni dei singoli di casa Inter in vista dei prossimi impegni prima della sosta. La Gazzetta dello Sport ha aggiornato sugli infortunati nerazzurri, da Juan Cuadrado a Stefano Sensi e Davide Frattesi.

"Cuadrado ha sudato a parte, ma probabilmente domani si allenerà con il gruppo. Da vedere se Inzaghi deciderà poi di portarlo in panchina contro il Benfica o se aspetterà il match casalingo di sabato con il Bologna. Frattesi e Sensi, invece, non saranno rischiati in Champions: entrambi proveranno a essere disponibili contro la formazione di Thiago Motta, altrimenti arrivederci a dopo la sosta", si legge.