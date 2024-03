Ancora tre anni di Inter per Beppe Marotta, amministratore delegato sport nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport...

"Ancora tre anni al timone di un club, ancora tre anni all’Inter. Un medio periodo in cui il club nerazzurro vivrà con ogni probabilità un’altra rivoluzione per quanto riguarda la proprietà. Saranno anni intensi come lo sono stati gli ultimi, del resto. L’intero management nerazzurro ha dovuto muoversi rispettando rigidi paletti ma senza perdere di vista gli obiettivi del campo dal centrare".