Marotta-Conte, idee diverse sul mercato. TS: “Il tecnico vorrebbe una decina di acquisti ma…”

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di nervi tesi in casa Inter, per via di posizioni diverse tra Conte e la società, con le parole del tecnico che hanno portato a delle illazioni e possibili scenari di rottura. Conte voleva vincere al primo anno e ora l’unico obiettivo rimasto è l’Europa League: “Quest’anno non accadrà – al massimo ci potrebbe essere l’exploit in Europa League – e, secondo il pensiero di Conte, non sarà facile farlo neanche la prossima stagione se non ci saranno dei profondi e radicali cambiamenti. Pensiero che il club, però, non condivide in toto: Marotta, che ha scelto Conte, è convinto che la squadra vada migliorata e si è già mosso in questa direzione – l’acquisto da 40 milioni più bonus di Hakimi sta lì a dimostrarlo -, ma al tempo stesso l’ad, così come la proprietà, è certa di aver già fatto molto nelle ultime due sessioni di mercato (quasi 200 milioni di acquisti) e che quindi basteranno dei ritocchi, importanti sì, ma non una nuova ed ennesima rivoluzione”, evidenzia Tuttosport.

MERCATO

Conte vuole avere la garanzia di poter lottare con la Juventus ad armi pari. L’Inter, al contrario, “non vuole un successo in mezzo al deserto, vuole costruire una squadra che competa per vincere e possa durare nel tempo”, commenta il quotidiano che spiega in questo modo l’arrivo di Eriksen e non di Vidal e la diversità di vedute sul mercato che verrà. Il club vorrebbe puntare su Tonali e Kumbulla, mentre Conte su elementi esperti e ‘vincenti’ come Vidal, Vertonghen e Giroud come vice-Lukaku. “Uno, magari due over 30 potrebbero anche arrivare per puntellare la rosa e consegnare al tecnico elementi che sappiano vincere in fretta, ma la società non vuole neanche formare una squadra di “veterani” che poi andrebbe rifatta da zero fra uno o due anni. Marotta e Ausilio pensano che servano altri 4-5 rinforzi, Conte probabilmente ne vorrebbe una decina”, analizza Tuttosport.

RAPPORTO CON LA SQUADRA

Un altro tema da sciogliere riguarda il rapporto tra Conte e i giocatori. “Quanto accaduto nell’ultimo periodo – in sintesi: allenamenti duri non sempre graditi, dichiarazioni pubbliche in cui il tecnico ha scaricato colpe sui giocatori e uno sfogo nello spogliatoio andato oltre certi limiti nel dopo Inter-Bologna – ha creato una frattura. I giocatori e Conte sembrano viaggiare su strade parallele adesso, c’è bisogno di ricompattarsi, ritrovare fiducia per non terminare l’annata in maniera oltremodo negativa e poter poi così ripartire con la testa giusta nella prossima“, chiosa Tuttosport.