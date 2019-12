Conte fa sognare, l’Inter gli fa un regalo a sorpresa? Marotta estrae dal cilindro un gran nome

E’ Faouzi Ghoulam il nome nuovo per la fascia sinistra dell’Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. Le difficoltà per arrivare a Marcos Alonso (data la richiesta del Chelsea, pari a 45 milioni di euro), hanno infatti indotto Beppe Marotta a virare su altri nomi, con l’algerino del Napoli, fra i migliori laterali della Serie A degli ultimi anni, che pare fra i primi nomi della lista. L’amministratore delegato nerazzurro potrebbe giocare la carta Politano, già entrato nei discorsi con il Napoli nell’ambito di un possibile scambio con Llorente. Scrive Tuttosport:

“Forte di un inizio stagione scintillante in campionato, Conte ha ottenuto mano libera da Suning sul mercato. La società si è impegnata a cercare di accontentare tutte le sue richieste. Per questo motivo, l’arrivo di Darmian non farà interrompere la ricerca del laterale mancino. In tal senso, Marotta e Ausilio, dopo la richiesta fuori mercato fatta dal Chelsea per Marcos Alonso (45 milioni!) possono sfruttare i mal di pancia di Faouzi Ghoulam per rimodulare lo scambio con Politano che prevedeva Llorente come contropartita: il vice Lukaku non è una priorità, mentre lo è l’esterno e il sacrificio di Politano potrebbe essere giustificato soltanto dall’arrivo di un giocatore strategico per il progetto tecnico. E Ghoulam l’allenatore già lo voleva al Chelsea“.

(Fonte: Tuttosport)