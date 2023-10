Marotta: “Concetto di sostenibilità oggi è di moda ed usato da tutti. Quando ero al Monza…”

"Il Varese di allora era la prima volta che una società rappresentava più discipline sportive, c'era una visione e una strategia, l'ing. Borghi aveva visto e individuato un modello organizzativo all'avanguardia in quel momento. Affidare ai manager, il concetto di delega a manager molto competenti. I manager poi hanno scelto i profili giusti per il calcio, il basket, il ciclismo portando con sé il valore della competenza. Quel Varese era frutto di un insieme di cose ma la competenza è stata fondamentale. A 26 anni son diventato io il presidente ma nel momento in cui è venuto meno il mecenatismo, sono venute meno anche piazze come Varese, Novara, Como. Abbiamo dovuto arrangiarci creando quel nuovo concetto di sostenibilità che oggi è di moda e usato da tutti, cercando di valorizzare asset importanti come il settore giovanile, così il Varese è diventato una squadra che formava giovani e li vendeva alle grandi squadre"