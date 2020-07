Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds del Genoa Francesco Marroccu ha parlato così della partita contro l’Inter:

“Noi siamo sicuri di portare a casa il risultato nell’ottica delle tre partite e credo raccoglieremo quello che abbiamo meritato in tutta la stagione. Le nostre idee sul mercato? Cercheremo giovani ed esperti ma è prematuro parlarne ora. Avanti con Nicola? Se non ce lo portano via, non c’è dubbio. Il progetto continua con Davide Nicola”.