Il portiere arrivato in estate dal Genoa non ha ancora esordito in gare ufficiali con la maglia nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 13 dicembre 2024 (modifica il 13 dicembre 2024 | 15:46)

Arrivato in estate anche attraverso un esborso nient'affatto banale per quella che è la disponibilità dell'Inter sul mercato, Josep Martinez non ha però ancora visto il campo. Titolare in diverse amichevoli prima dell'arrivo di Sommer in ritiro, ha poi perso margine ed ha indossato a tutti gli effetti i panni della riserva. Contro l'Udinese in Coppa Italia dovrebbe arrivare finalmente il suo momento: perché finora però non è stato mai preso in considerazione? Calciomercato.com si pone la domanda e prova a dare una risposta: