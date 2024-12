"La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l'Inter Campione d'Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita - é la previsione del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta sulla partita di lunedì sera - per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato.