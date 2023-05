Martinez: “Fischi a Messi? Venga all’Aston Villa. Gli preparo l’asado ogni settimana…”

Il futuro di Lionel Messi continua a essere un mistero. Il portiere della nazionale argentina consiglia la Pulce di raggiungerlo in Premier

Il futuro di Lionel Messi continua a essere un mistero che tiene con il fiato sospeso l'intero mondo del calcio. Non è ancora chiaro se l'argentino lascerà il Psg al termine della stagione. In mezzo a questa incertezza, il suo compagno di squadra e amico nella nazionale argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, ha approfittato della situazione per esprimere il desiderio di vedere Messi all'Aston Villa la prossima stagione.