Martorelli: “Assalto Arabia sulla Serie A a gennaio? I calciatori preferiscono…”

"Oggi Jorginho, per lo stipendio che ha, non ha mercato per le nostre squadre. È un giocatore che se sta bene fisicamente è valido e di qualità. L’età non gioca dalla sua parte e in generale è in fase calante: è difficile capire se ci siano ancora margini per grandi stagioni da protagonista. Scinderei i discorsi sui giocatori in scadenza che sono tra i 27 e i 30 anni e quelli che sono “Over 30”. In passato abbiamo assistito a calciatori che non si rendevano conto dell’inammissibilità di alcune richieste, che diventavano esosissime con l’avanzare del conto sulla carta d’identità".