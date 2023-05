Masala (GdS): “L’Inter avrà bisogno di una profonda ristrutturazione. A partire da…”

"Anche l’Inter avrà comunque bisogno di una ristrutturazione, al di là dei trofei che può ancora alzare. Tanto per ricominciare, è ancora aperta la questione dell’allenatore. Poi ci sarà da sciogliere i nodi degli esuberi, da Brozovic a Correa, degli incerti come Lukaku e Dumfries, e dei sicuri partenti come Skriniar.Uno scenario in continua evoluzione, che in parte giustifica le 11 sconfitte in campionato".