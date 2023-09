Masala (GdS): “Serie A senza un padrone. Inter poteva tracciare un solco, si è inceppata”

La verità, nemmeno troppo nascosta, è che nessuno è perfetto. Per quanto in buona salute, dalle due milanesi alle immediate inseguitrici, tutte sono ancora delle intriganti incompiute. Siamo alla sesta giornata, ci può stare. Anche chi pareva aver trovato una quadra è chiamato a ritoccare e perfezionarsi. L’Inter, dopo il fragoroso 5-1 nella stracittadina, aveva l’occasione di tracciare un profondo solco dal Milan, salvo poi incepparsi a San Siro con il Sassuolo. Inzaghi ha a disposizione una rosa più profonda, eppure ora si arrangia in attacco per fare rifiatare Lautaro, presenzialista a oltranza. Per quanto rinforzati, i nerazzurri si dibattono anche loro tra le esigenze del turnover: proseguire su tutti i fronti costa tanta fatica, che perciò va distribuita".