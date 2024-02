"Una squadra che vuole vincere come la Juve non può presentarsi a San Siro solo con Vlahovic davanti. La Juve è andata anche ad aggredire alta ma abbiamo visto un'Inter che sa muoversi e difendersi. La Juve doveva andare lì e giocarsela al massimo".

"Si entra nel clou e la Juve ha solo il campionato ed è un vantaggio nella lotta lì davanti. Il Milan invece può avere distrazioni dall'Europa. Al Milan è mancata la continuità di Leao e Theo Hernandez. Purtroppo sono altalenanti e per essere ai vertici non devi peccare in questo. Per il resto delle squadre davanti ha una rosa competitiva, un'identità di gioco, ma serve un Leao che timbra sempre. Mancano le stelle".