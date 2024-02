Massimo Chiesa, ex arbitro, ha commentato positivamente la direzione arbitrale di Maresca in Inter-Juventus di domenica

C'era molta pressione su Maresca, scelto da Rocchi come arbitro di Inter-Juventus ma l'arbitro campano ha diretto la gara in maniera positiva, aiutato anche dai giocatori in campo e dall'assenza di episodi da VAR.