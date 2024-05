L'ex difensore nerazzurro ha scritto un post di auguri per l'ex proprietario nerazzurro per celebrare il suo 79compleanno e per ricordare la vittoria dello scudetto nell'anno del Triplete

Eva A. Provenzano Caporedattore 16 maggio 2024 (modifica il 16 maggio 2024 | 19:16)

Marco Materazzi, dopo aver replicato a Gatti per la sciarpa mostrata dopo la vittoria della Coppa Italia, con la scritta "Inter ti odio", ha mandato i suoi auguri al presidente Massimo Moratti in un giorno speciale per lui e tutti gli interisti.