Fiorentina-Inter, Materazzi: “In una finale può succedere di tutto. L’errore sarebbe…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Inter, Marco Materazzi ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "È una finale e non sai mai come va a finire, può succedere di tutto. Il mio cuore pende per il nerazzurro. L'errore da non fare? Non devi pensare alla finale di Champions altrimenti arrivano gli infortuni e il rimorso. Siamo una rosa molto competitiva e bisogna andare a 1000. Le cose più piccole hai il rimpianto se non lo vinci. La Coppa Italia è diventata una cosa grande ed è sempre bello vincerla. La Fiorentina gioca a calcio, sia in casa che fuori fa il proprio gioco, bisogna prenderla con le pinze".