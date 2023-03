Materazzi: “Inter, se passi il turno può succedere di tutto. Basta alti e bassi anche in A”

"Il nostro cammino cominciò a Pasadena, dove perdemmo 2-0 contro il Chelsea in precampionato. E perdemmo male. Ma fondamentale fu anche la sconfitta nei gironi contro il Barcellona... Poi battemmo il Chelsea agli ottavi il Barcellona in semifinale: quella squadra sapeva fare tesoro dei propri errori, per poi riscattarsi. Fu una cavalcata straordinaria, dove abbiamo eliminato i campioni di Spagna, di Inghilterra e di Germania, come una vecchia Coppa Campioni. Questa Inter deve continuare il suo percorso in Europa, fatto di grandi partite. Se passa il turno, tutto può succedere, però basta alti e bassi. D'ora in avanti sono tutte finali, anche in A: l'Inter deve centrare il posto Champions anche in campionato, sarebbe un danno di immagine oltre che economico. Non esistono altre coppe per questo club».