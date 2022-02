Materazzi: “Liverpool due tiri in porta, rimane l’amaro in bocca. Inter, migliore in campo…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro dopo il risultato troppo severo a San Siro

Marco Materazzi ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Liverpool: "Abbiamo fatto la partita, loro due tiri in porta. Il primo su calcio piazzato. Rimane l'amaro in bocca per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Occasioni non concretizzate? Anche un po' di sfortuna. In alcune occasioni è mancato l'ultimo tocco, loro sono aggressivi. Quando incontri queste squadre è il calcio. Presentarsi così, giocando a calcio senza timore reverenziale ti deve dare la spinta per dimenticare subito questa partita e pensare al campionato. Complimenti a tutti i ragazzi scesi in campo. Le prestazioni di Dumfries e Perisic (migliore in campo) la dicono lunga su come è stata preparata questa partita. Di più non si poteva fare, solo fare gol. Il gol fa la differenza. E' brutto ma ci sono sconfitte e sconfitte. Rimane la prestazione, rimane l'amarezza del risultato. Bisogna riprendere la marcia in campionato. Ad Anfield non sarà facile ma tentar non nuoce. Perisic mi è piaciuto, Bastoni ha fatto una grande partita e Calhanoglu ha fatto molto bene. Calhanoglu? Sicuramente nel Milan ci ha messo più tempo a entrare nel gioco. Ha dimostrato di essere forte, di crearsi più opportunità. Un giocatore completo, da Champions. La difesa dell'Inter ha fatto bene stasera. Tiri in porta pochi da parte del Liverpool. Nelle sconfitte ho sempre messo la faccia e anche stasera sono presente".