«Il ciclo dell'Inter è iniziato con Conte, toglierei Lukaku, perché è stato l'allenatore a far fare al belga uno step in più e lui ha avuto difficoltà senza Conte. La mentalità è stata data dal tecnico pugliese. Gli è riconosciuto: quando entra a far parte di una società in cui non c'è una mentalità vincente riesce a incidere. Ha fatto assaporare la vittoria a giocatori che non avevano vinto e ha innalzato il livello della squadra. Poi sicuramente tanto ha inciso anche Marotta, sia nel prendere Conte, sia per il lavoro fatto con i parametro zero», ha aggiunto l'ex attaccante.