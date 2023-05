Giornata speciale per Lautaro e Agus: a Cernobbio si celebra il matrimonio

Qualche giorno fa, in gran segreto, il matrimonio civile di Lautaro Martinez e Agus Gandolfo. I due hanno coronato il loro sogno d'amore nell'anno del Mondiale vinto dal giocatore argentino e quando hanno annunciato l'attesa di un secondo bimbo dopo la nascita della piccola Nina.

Oggi a Villa d’Este a Cernobbio è andata in scena la cerimonia con rito religioso, con 120 invitati tra cui anche Messi e ovviamente tutta l'Inter. Dai social arrivano i primi scatti di una giornata speciale per la coppia e si nota la presenza tra gli altri di de Vrij e Gagliardini con la moglie. E c'è Javier Zanetti. Agustina bellissima, ha scelto un abito bianco scollato, con spacco vertiginoso, l'attaccante si è sposato in abito blu con camicia bianca.