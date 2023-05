Nel calcio tutti i ruoli in campo sono importanti, ma forse quello dell'attaccante lo è di più. Non è un caso che sul mercato sono sempre gli attaccanti ad avere i costi più alti in un trasferimento. La famosa rivista inglese FourFourTwo ha stilato la classifica dei 10 attaccanti più forti al mondo in questo momento. Non poteva mancare Lautaro Martinez, autentico trascinatore dell'Inter di Simone Inzaghi.