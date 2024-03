"Nel mondiale italiano è stato determinante segnando 4 reti. So tutto dell'Inter. È la mia squadra, lo sarà per sempre. È una questione affettiva difficile da spiegare. Quando la vedo giocare, dentro di me è un tumulto di emozioni". Con queste parole il centrocampista tedesco ha parlato del suo amore verso l'Inter. Un sentimento totalmente ricambiato dai tifosi nerazzurri che gli hanno consentito di entrare nella Hall of Fame del Club".