"In estate, prima ancora che iniziasse il tormentone Lukaku, Antonio Conte aveva una sola priorità: trattenere il suo capitano, con le buone ma pure con le cattive. Senza Di Lorenzo non ci sarebbe stato il Napoli che aveva in testa. E allora Antonio non ha perso troppo tempo. Si è messo al telefono e ha fatto un discorso molto chiaro al capitano azzurro. Gli ha fatto capire che lui era al centro del progetto, al centro del Napoli che sarebbe venuto da lì in avanti. Un discorso chiaro, senza troppi giri di parole. Conte voleva far capire subito a Di Lorenzo che non c’erano margini per un suo futuro lontano dalla maglia azzurra"