Giovanni Di Lorenzo in estate è stato accostato anche all’Inter: un gesto di Antonio Conte ha cambiato tutto in chiave mercato

Giovanni Di Lorenzo in estate è stato accostato anche all’Inter. Il giocatore subito dopo lo scorso campionato voleva lasciare Napoli e cambiare aria. Il suo agente Mario Giuffredi aveva iniziato a guardarsi intorno e il suo nome era circolato anche in orbita Inter appunto.

Come svelato da calciomercato.com, “l’Inter è stata la prima a chiamare, ha preso informazioni soprattutto in ottica di una possibile cessione di Dumfries poi mai concretizzata (piaceva in Premier League). Il Napoli non aveva chiuso a una cessione del suo capitano, si partiva da una base di 25/30 milioni.