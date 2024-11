Dopo il brutto ko con l’Atalanta siamo cresciuti come mentalità, qui abbiamo fatto una grande gara, come qui col Milan e a Torino con la Juve, siamo usciti imbattuti. Vuol dire che siamo squadra, questi aspetti fanno piacere. Mancano tante partite, ma come ho detto siamo contenti di stare lì in alto, siamo cresciuti come maturità, bene così, siamo felici.