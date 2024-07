Giovanni Di Lorenzo alla fine ha scelto di rimanere al Napoli. Il difensore e capitano azzurro ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno portato a ritornare sui suoi passi dopo i dubbi di fine campionato: "Non ho mai avuto problemi con i compagni di squadra. Sono stati giorni faticosi perché il mister fa lavorare tanto. Ripeto, sono nel posto giusto e dove voglio essere, questo è l'importante. Col mister ho parlato varie volte in questo mese. Lui ha svolto un lavoro importante, come il direttore ed il presidente.

Ma voglio chiarire che non sono rimasto per Conte, ci tengo a metterlo bene in chiaro, sono rimasto a Napoli perché volevo restare. Tante dinamiche che sono successe a me ed i miei compagni nella scorsa stagione non ci saranno, è una gestione importante che viene da squadre importanti. Non sono rimasto per l'allenatore, sono rimasto perché sto bene a Napoli, le persone che conosco sanno quanto ci tengo a giocare per questa squadra.