Mauro: “Scudetto? Inter dovrebbe vincere con 10 punti di vantaggio. Juve lotterà fino alla fine”

«No, fra i titolari dell’anno scorso solo manca solo Kim. È vero che aveva fatto una stagione straordinaria, ma la sua assenza non basta a spiegare l’annata-no del Napoli. Spalletti aveva fatto un gran lavoro anche fuori campo, recuperando concetti che si erano persi. Con Sarri si era visto un Napoli bellissimo, Spalletti ha modellato una squadra quasi perfetta, forse irrepetibile».

«Contro l’Inter il Napoli ha dimostrato di non essere tornato quello di prima, ma c’era l’Inter di fronte. La squadra pare aver disimparato il pressing e il contropiede straordinari di Spalletti. Per arrivare fra le prime quattro deve ricominciare a correre e recuperare la “cazzimma” che l’ha fatto grande».

