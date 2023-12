Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha eletto l'Inter come favorita per la vittoria della Champions League, al pari del Manchester City

Intervenuto come ospite ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Massimo Mauro, ex centrocampista di Juventus e Napoli, ha eletto l'Inter come favorita per la vittoria della Champions League, al pari del Manchester City: