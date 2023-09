Mauro: “Adesso è duello Inter-Juventus. Thuram? Sarà un top player se…”

Tra le colonne di Repubblica, Massimo Mauro, ex calciatore, ha analizzato così quanto visto nella giornata di ieri in Serie A: "Inter-Milan e Juventus-Lazio sono state due partite fotocopia. L’Inter nei 10 minuti durante i quali il Milan ha giocato meglio ha avuto la capacità di soffrire, cosa che a parti invertite non ha saputo fare la squadra di Pioli. Stesso discorso per la Juve nel momento di crescita, sia pure estemporaneo, della Lazio. Partite che hanno messo in risalto la bellezza dei contropiede, delle verticalizzazioni superiori a un possesso palla fine a se stesso. La Juve ha avuto la bravura di mettere Vlahovic e Chiesa nelle condizioni di tirare in porta, e si tratta di gente che se ha spazio diventa incontenibile.