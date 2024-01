Mauro: “Supercoppa? Inter la più forte d’Italia. Ma in semifinale ci sarà paura”

Intervenuto i microfoni de Il Mattino, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così in vista della Supercoppa: «Napoli? Può restituire orgoglio a una squadra che era riuscita a fare sognare tutti, al punto che pochi giorni fa, in occasione dei premi Fifa, Guardiola ha ringraziato Spalletti per quanto di bello ha fatto vedere col Napoli. E Guardiola non fa mai complimenti a caso. Quella squadra era fantastica, per questa sarebbe importante conquistare la Supercoppa, così come per la società e la piazza.