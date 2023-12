Napoli, problemi in difesa per Mazzarri. Recupera Zielinski: ci sarà contro l’Inter

Il tecnico del Napoli non ha grande scelta in difesa: si giocano un posto da titolare Ostigard e Juan Jesus. Il centrocampista in campo

"Non è un gran momento per i difensori del Napoli. Ieri per una lombalgia si è fermato in allenamento anche Alessandro Zanoli, dunque di fatto Walter Mazzarri ha solo Di Lorenzo come esterno di ruolo e gli restano disponibili solo cinque difensori per quattro posizioni in campo. E così il tecnico sta pensando a quale sia la soluzione migliore da opporre all’attacco più forte del campionato. È probabile che venga spostato a sinistra il brasiliano Natan, che ha ricoperto già questo ruolo quando giocava nel Bragantino in Sudamerica", si legge su La Gazzetta dello Sport.