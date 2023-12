Verso Napoli-Inter, è emergenza in difesa per Mazzarri: si ferma anche Zanoli

Quella contro l'Inter per il Napoli rappresenta probabilmente l'ultima chance per non uscire definitivamente dalla lotta per lo scudetto. Come sottolinea Repubblica, Walter Mazzarri deve fare i conti con l'emergenza in difesa. Infatti nella rifinitura si è fermato pure Zanoli, la cui assenza per lombalgia si aggiunge a quelle di Olivera e Mario Rui.