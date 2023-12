Mattino – Mazzarri, possibile novità in difesa per provare ad arginare Thuram. E Osimhen…

"Notizia in agro dolce sul fronte infermeria. Zielinski è ancora alle prese con la brutta botta rimediata a Madrid che lo ha costretto a uscire dalla contesa e anche ieri si è allenato col contagocce. Filtra comunque ottimismo per il polacco (in caso contrario è pronto Cajuste)". Sarà convocato, invece, Lindstrom mentre c'è un campanello d'allarme per Zanoli, che nell'allenamento di ieri ha accusato qualche noia muscolare. A sinistra in ogni caso giocherà Juan Jesus adattato, "anche se Natan ha un passato da cursore mancino e i due brasiliani potrebbero anche invertirsi i ruoli, considerato che su quella fascia ci sarà da arginare la rapidità di Thuram"