Mazzarri: “Osimhen ragazzo stupendo, mi ricorda un po’ Cavani. Tra Kvara e Lavezzi…”

Kvaratskhelia-Lavezzi? Hanno una posizione uguale, ma caratteristiche diverse visto che parliamo di tanti anni di differenza del gioco. Lavezzi era uno che non rientrava indietro come invece fa Kvara in un calcio diverso. Volevo che Lavezzi stesse alto perché non aveva voglia di rientrare, non aveva il fiato, se gli chiedevo di rientrare scoppiava, ma era un'epoca diversa. Come ruolo in attacco sono simili, se hanno la palla ne saltano anche tre di avversari".