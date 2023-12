Mazzarri: “Tornare al Maradona, che sensazioni. Osimhen? Spero in grande gara”

Walter Mazzarri ha allenato l'Inter e anche il Napoli in passato ed è tornato da qualche settimana a guidarlo dopo l'esonero di Garcia. «Quali emozioni nel tornare dopo anni al Maradona? Dopo 23 anni di carriera pensavo di non avere più certe sensazioni. La gente mi vuole bene e sento forti sensazioni, tornare al Maradona è stato come tornare a casa. Adesso devo trovare concentrazione per aiutare la mia squadra».

«Abbiamo subito perso dei giocatori per infortunio, ma possiamo fare comunque bene. Osimhen? Intanto lui sa di non avere i novanta minuti in campo e vedremo come gestirli. È un valore aggiunto e quindi speriamo lo dimostri da oggi. Dei valori contrattuali e le questioni societarie non parlo, so che è motivato ed amato da tutti. Spero possa fare una grande gara da oggi e poi crescere in futuro», ha detto.