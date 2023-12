Milito: “Vincere per l’Inter sarebbe un colpo. Thuram mi ha stupito e Lautaro…”

Diego Milito, ex attaccante dell'Inter , ospite negli studi di DAZN, ha commentato la partita contro il Napoli prima del fischio d'inizio. «Ho fatto qualche gol al Napoli, speriamo che Lautaro riesca a fare il 28esimo gol. Perché per l'Inter vincere sarebbe un passo importante, al di là della classifica, perché supera la Juve di nuovo in classifica, ma a livello di morale. di fiducia sarebbe importantissimo», ha detto.

Credo di no. È una squadra con esperienza, viene da una settimana positiva con tre trasferte. Una grande partita ha fatto con la Juventus e poi turno over in Champions, e la squadra può essere fresca stasera. L'Inter ha una rosa che glielo permette, ha una rosa che pensa allo scudetto. Può puntarci ma deve ovviamente dimostrarlo sul campo. L'Inter ha una rosa molto ampia per il campionato anche se è difficile giocare in Coppa e campionato perché se ne vanno via tante energie.