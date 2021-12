Mazzola: “Il sorpasso al Milan? Sempre una goduria. Il lavoro di Conte resta, Inzaghi…”

L'ex giocatore nerazzurro ha analizzato il momento positivo dell'Inter con una frecciata ai rossoneri

Sandro Mazzola ha parlato dell'Inter di Inzaghi e del sorpasso al Milan ai microfoni di La Presse: "Adesso che è in testa non bisogna dire niente. Mai parlare di scudetto, porta sfortuna. La squadra rispetto a quella di Conte sembra non più cattiva ma su ogni palla lotta di più. Sono più amalgamati, li vedo meglio. La qualità migliore di Inzaghi? Il fatto di lavorare bene nella testa dei giocatori, fanno quello che lui vuole. Mi sembra che rispetto a Conte lo assimilino di più. La differenza è nel modo. Il sorpasso al Milan? Bello, è sempre una goduria. Il lavoro di Conte all'Inter comunque resta, quando un allenatore lavora restano alcune cose dentro ai giocatori. Dzeko valore aggiunto? Sì, ha qualcosa in più. Doppio impegno coppe e campionato? I nerazzurri hanno una rosa abbastanza varia e possono farcela a gestire entrambe le competizioni".