Mbappé: “Mai discusso con Psg prolungamento oltre il 2024”. Il club apre alla cessione

L'attaccante fa sapere, in forma ufficiale, di non aver mai discusso di un'estensione del contratto con il PSG oltre il 2024

Kylian Mbappé fa sapere, in forma ufficiale, di non aver mai discusso di un'estensione del contratto con il PSG oltre il 2024. Lo fa con una nota diffusa dall'Afp, all'indomani dell'invio di una mail in cui annunciava ai suoi attuali dirigenti l'intenzione di non far scattare l'opzione per un ulteriore anno al Psg, quindi fino al 2025.