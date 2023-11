Mbappé: “Messi merita il Pallone d’oro. Io e Haaland buona stagione ma…”

Hanno provato a chiedergli in tutti i modi cosa ne sarà del suo futuro al PSG, ma Mbappé ha risposto di essere concentratissimo sulla Nazionale francese. E ai giornalisti che hanno tentato di farlo aprire ha risposto in modo deciso: «Sono venuto qui come capitano della Francia. Vorrei restare qui per i prossimi 10 giorni... Se vuoi farmi questa domanda e per te è importante, devi venire al centro di allenamento del PSG e lì potete chiedermi del PSG, se il club mi chiamerà a parlare in conferenza stampa».

«Se sono insensibile alle pressioni perché ho dubbi sul mio futuro? È la stessa domanda del tuo collega fatta in maniera diversa. Ho detto che sono le notizie della Francia ad avere la precedenza. Non è una cosa che mi pesa. In campo non ci penso, penso solo a giocare, a fare la differenza, a vincere titoli. Ho sempre fatto così. Ho sempre avuto molte pressioni da sopportare fuori. Ciò non mi ha impedito di raggiungere ciò che ho ottenuto. Quando sono in campo non penso al resto, penso al mio calcio. Ho cominciato la stagione con la voglia di pensare solo al mio calcio e non alle cose esterne, di non lasciare che le cose esterne inquinassero il mio calcio. Questa è la cosa più importante per me, giocare», ha continuato.