Amichevoli Inter, Mbappé non ci sarà in Giappone: il PSG lo esclude dai convocati

La sua cessione potrebbe sbloccare il mercato degli attaccanti e anche Lukaku potrebbe trovare una nuova destinazione dopo aver abbandonato la nave Inter. Kylian Mbappé è da tempo nel mirino del Real Madrid: un accordo del giocatore col club spagnolo faceva pensare ad un approdo al club spagnolo nella prossima stagione, alla naturale scadenza del contratto. Ma il PSG non ha intenzione di lasciarlo partire a parametro zero e gli ha offerto un rinnovo, mai accettato. Allo stesso tempo il club francese non lo lascerà partire senza un'offerta all'altezza della sua fama. E così intanto si è deciso di escluderlo dalla tournée in Giappone, come si apprende dalla lista pubblicata sul sito ufficiale della società.

Mbappé non ci sarà con il resto della squadra in partenza per il tour 2023, Luis Enrique non lo ha convocato. Tra i 29 giocatori che porterà con sé c'è il fratello, Ethan, ma non Kylian che di conseguenza non sarà tra gli avversari dell'Inter nell'amichevole che si giocherà il primo agosto, a Tokyo, al National Stadium. E lì i nerazzurri affronteranno per la prima volta da avversario Skriniar. Lui tra i convocati, ovviamente c'è.