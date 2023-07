San Siro, l’Inter aspetta ma guarda pure verso Rozzano. Novità entro fine mese

La questione stadio è un tema che continua a tenere banco in casa Inter e Milan. Il club nerazzurro osserva gli sviluppi senza prendere le distanze dal piano condiviso con il Milan a fianco di San Siro. Come sottolinea Tuttosport, l'Inter prosegue con gli adempimenti previsti dall’iter con Palazzo Marino. "Ma intanto continua a portare avanti l’alternativa di uno stadio in autonomia a Rozzano. Su questo progetto potrebbero esserci novità entro la fine del mese".