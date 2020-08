110 anni fa la nascita di Giuseppe Meazza. L’Inter: “Classe, tecnica e fiuto per il gol”

Classe, tecnica, fiuto per il gol. 110 anni fa a Milano nasceva Giuseppe Meazza, uno dei primi idoli calcistici, imprendibile in campo, letale sia con il destro che con il sinistro, innovatore per il suo modo di giocare e per le sue invenzioni geniali.

Miglior marcatore della storia dell’Inter: 284 gol con la maglia nerazzurra in 408 presenze e la fascia da capitano indossata per nove anni. Un mito per i tifosi nerazzurri e italiani, ai quali ha regalato due Coppe del Mondo (1934 e 1938) sempre da protagonista.

Oggi 23 agosto, a 110 anni dalla nascita, ricordiamo quella passione che lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di calciatori. Il suo nome risplende anche nel firmamento nerazzurro, dopo l’ingresso nella Hall of Fame nell’edizione 2019, insieme alle altre due leggende inserite nella categoria attaccanti, Ronaldo e Diego Milito.

(Inter.it)