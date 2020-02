Melandri: “Il tifo per l’Inter? Mi piace soffrire. E mio nipote ha firmato per i nerazzurri”

Intervenuto ai microfoni di Goal, il nuovo talent DAZN per la MotoGP Marco Melandri ha raccontato la sua passione per l’Inter e un curioso retroscena: “Mio nipote ha firmato con l’Inter come portiere, ha 15 anni, nelle giovanili. Il suo cognome è Basti, è il figlio di mia sorella. Lui prima era a Cesena, poi ha giocato a Ravenna, aveva avuto due-tre proposte interessanti, poi è stato a Milano per un provino, sono rimasti contenti. A quell’età lì devi giocare per divertirti. Tifare in famiglia non sarebbe male. Perchè l’Inter? Perchè con le squadre che vincono è troppo facile. Tutti tifavano sempre chi vinceva, era scontato. A me piace soffrire. E poi Zanetti mi è sempre piaciuto. Vorrei provare a portarlo in moto, nelle piste più piccoline, dove non c’è confusione. E’ una cosa che mi piacerebbe fare portare in pista personaggi che non c’entrano con il mondo delle moto. Mi piacerebbe portare anche Vieri e Marchisio, o personaggi come Nek ad esempio, che è un grande appassionato. A marzo porterò Ignazio Moser”.