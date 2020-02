Marchisio: “Conte? Ha riportato in noi giocatori l’anima della Juventus”

Diletta Leotta, per il suo programma su Dazn, ha intervistato Claudio Marchisio e l’ex giocatore della Juventus ha parlato anche di Conte, come suo ex allenatore. «Deschamps ha creduto un me in uno difficile come quello della Serie B ed è stata per me, che ero giovanissimo, una grande iniezione di fiducia. Ferrara mi ha dato un’identità in campo. Conte è stato importante per tutti, ha riportato nei giocatori l’anima della Juve. Ci ha fatto vincere in campo ma soprattutto dentro, ci ha fatto vincere con noi stessi»

(Fonte: Linea Diletta, Dazn)