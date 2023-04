Meluso: “Inter, non c’è cattiveria. Inzaghi? In Europa bel cammino. Lukaku e Skriniar…”

Le parole del dirigente ex Spezia sul momento dei nerazzurri alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale col Benfica

Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della sfida di questa sera tra Inter e Benfica, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia:

"All’andata l’Inter contro il Benfica ha messo qualcosa in più. Mentre in campionato non riesce a trovare il bandolo della matassa. Non ho notato cattiveria in campionato, è inspiegabile".

Si aspetta l’addio di Inzaghi a fine anno?

"È giusto lasciar tranquille le persone. Certe notizie potrebbe destabilizzare. Penso di dire una cosa normale: in Europa sta facendo un bel cammino".

Come si spiega la flessione in campionato?

"Lukaku non è più quello di due anni fa. Poi ci sono stati problemi per il rinnovo di Skriniar. Magari certe cose sono state evidenziate più in campionato".

Un’italiana vincerà la Champions?

"Me lo auguro. Si è lavorato bene, ma poco per i calciatori autoctoni. Le nostre Nazionali non hanno disputato il Mondiale non per colpa di Mancini ma per una mancanza di ricambio generazionale".

L’Italia ha bisogno di Retegui?

"È un buon giocatore. L’ho visto in Argentina in coppia con Colidio, non è male".