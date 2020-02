Brozovic capitano dell’Inter, Mentana: “Scusate, ma vedere la fascia di capitano mi sa di…”

Per la seconda gara consecutiva, Marcelo Brozovic scenderà in campo come capitano dell’Inter. Un traguardo simbolico e importante, per un giocatore capace di recuperare prima il rapporto con i tifosi e poi, negli anni, diventare un vero pilastro della squadra nerazzurra. Non male perché, qualche stagione fa, era sul punto di lasciare Milano per volare a Siviglia. Ad applaudirlo, sui social, è intervenuto anche un illustre tifoso interista come Enrico Mentana, che ha scritto:

“Scusate, ma sono un suo tifoso della prima ora (ed eravamo in pochi). E ora vedere la fascia di capitano e il gagliardetto pronti per lui mi sa di consacrazione, a 27anni”.